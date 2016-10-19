В матче «Ростов» - «Атлетико» после первого тайма нулевая ничья
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА российский «Ростов» принимает на своем поле прошлогоднего финалиста турнира мадридский «Атлетико». После первого тайма счет не открыт – 0:0.
По результатам первых двух туров ростовчане занимают в своей подгруппе последнее четвертое место с одним набранным очком. Клуб из Ростова-на-Дону крупно проиграл в Мюнхене «Баварии» - 0:5, а затем сыграл вничью с голландским ПСВ – 2:2.
Во вторник, 18 октября свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов провели столичные армейцы. ЦСКА вел 1:0, но за три минуты до финального свистка позволил «Монако» сравнять счет. Эта ничья не позволила чемпионам России покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.
Следующая новость В Верховной раде Савченко заподозрили в связях с ополченцами Донбасса
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии