В матче «Ростов» - «Атлетико» после первого тайма нулевая ничья

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА российский «Ростов» принимает на своем поле прошлогоднего финалиста турнира мадридский «Атлетико». После первого тайма счет не открыт – 0:0.

По результатам первых двух туров ростовчане занимают в своей подгруппе последнее четвертое место с одним набранным очком. Клуб из Ростова-на-Дону крупно проиграл в Мюнхене «Баварии» - 0:5, а затем сыграл вничью с голландским ПСВ – 2:2.

Во вторник, 18 октября свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов провели столичные армейцы. ЦСКА вел 1:0, но за три минуты до финального свистка позволил «Монако» сравнять счет. Эта ничья не позволила чемпионам России покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.