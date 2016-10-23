На матче «Локомотив» - ЦСКА вывесили баннер с оскорблениями Слуцкого

Болельщики ЦСКА во время гостевого матча 11-го тура чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом" вывесили баннер оскорбительного содержания в адрес главного тренера армейской команды Леонида Слуцкого.

Плакат появился на трибуне организованных болельщиков ЦСКА за воротами после гола Маркеса Майкона во втором тайме, баннер быстро сняли.

Московский "Локомотив" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Мяч на 65-й минуте игры забил вышедший на замену нападающий "Локомотива" Маркес Майкон, сообщает «Интерфакс».