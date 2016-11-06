На матче в Бразилии футболист ударил судью

Защитник бразильского футбольного клуба "Гуарани" Феррейра ударил судью за то, что тот удалил футболиста с поля. Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Бразилии.

Играли команды "Боа" и "Гуарани". Во втором тайме игры Феррейра грубо сыграл против нападающего соперников, после чего арбитр встречи показал защитнику красную карточку. Феррейра посчитал решение несправедливым, не сдержался и ударил судью в грудь.

После этого футболист еще долго не мог успокоиться, он покинул поле только с помощью одноклубников и сотрудников стадиона, сообщает ТАСС.