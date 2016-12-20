Матч УНИКСа с «Галатасараем» в баскетбольной Евролиге начался с минуты молчания
Встреча 13 тура баскетбольной Евролиги между казанским УНИКСом и турецким «Галатасараем» начался с минуты молчания в память о погибшем в Анкаре после РФ Андрее Карлове.
Сам матч прошел без эксцессов, хозяева паркета одержали победу со счетом 73:60, несмотря на отсутствие лидера казанцев Кита Лэнгфорда. Самым результативным игроком встречи стал россиянин Евгений Воронов, набравший 22 очка, - сообщает ТАСС.
Нынешняя победа стала для УНИКСа лишь четвертой в турнире, на данный момент она занимает 15 место в таблице.
Следующий свой матч казанская команда проведет в гостях против каунасского «Жальгириса».
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