Матч УНИКСа с «Галатасараем» в баскетбольной Евролиге начался с минуты молчания

Встреча 13 тура баскетбольной Евролиги между казанским УНИКСом и турецким «Галатасараем» начался с минуты молчания в память о погибшем в Анкаре после РФ Андрее Карлове.

Сам матч прошел без эксцессов, хозяева паркета одержали победу со счетом 73:60, несмотря на отсутствие лидера казанцев Кита Лэнгфорда. Самым результативным игроком встречи стал россиянин Евгений Воронов, набравший 22 очка, - сообщает ТАСС.

Нынешняя победа стала для УНИКСа лишь четвертой в турнире, на данный момент она занимает 15 место в таблице.

Следующий свой матч казанская команда проведет в гостях против каунасского «Жальгириса».