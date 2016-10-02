Матч 9 тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» покажут в 30 странах мира

Телезрители в 30 странах мира, в том числе в Мозамбике и Кабо-Верде смогут посмотреть в прямом эфире матч 9 тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком».

В европейских странах игру покажут в Германии, Франции, Португалии и Швейцарии, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК «Зенит».

Матч состоится в воскресенье, 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

После восьми туров «Спартак» лидирует в чемпионате, а «Зенит» занимает третье место, отставая от красно-белых на три очка.