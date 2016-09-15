Матч за Суперкубок УЕФА-2018 пройдет в Таллине

Матч за Суперкубок УЕФА в 2018 году пройдет в столице Эстонии Таллине.

Страна населением 1 миллион 300 тысяч человек станет самой маленькой в истории из всех, кто принимал данный матч.

Стадион «А Ле Кок Арена» сможет принять порядка 15 000 зрителей – это также будет рекордно низкая аудитория для игры за Суперкубок Европы.

Сегодня стало известно, что финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве.