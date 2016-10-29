Матч «Спартак» - ЦСКА пришлось остановить из-за дыма от файеров
Футбольный матч между спортивными клубами "Спартак" и ЦСКА был остановлен ненадолго из-за задымления.
Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в болельщиков "Спартака". Ненадолго над полем повисла густая пелена дыма.
В настоящий момент игра возобновилась, сообщает «Интерфакс».
Материал дополняется...
Следующая новость На улицы Москвы вышла коммунальная техника
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии