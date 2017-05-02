На матч Россия-Португалия Кубка конфедераций проданы все билеты

Болельщики раскупили все билеты на матч Россия-Португалия в рамках Кубка конфедераций. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он отметил, что в общей сложности на матчи Кубка конфедераций-2017 продано около300 тысяч билетов. Большинство из них приобрели российские болельщики.

Что касается иностранцев, то активно скупают билеты фанаты футболы из Германии, Мексики, США и Чили, передает «Интерфакс».

Мутко также отметил, что на сегодняшний день выдано около 70 тысяч паспортов болельщиков. Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.