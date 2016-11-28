Матч за мировую шахматную корону Карлсен - Карякин завершился вничью - 6:6

Последняя партия матча между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным завершилась вничью на 30 ходу. Таким образом, выявить победителя в 12 партиях не удалось - счет 6:6.

Судьба чемпионского титула решится 30 ноября на тай-брейке, который начнется с четырех партий с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход, - сообщает ТАСС.

Если и в этом случае победитель не определится, будут сыграны две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход. Далее при необходимости будут проведены еще четыре блиц-матча из двух партий.

Если и после них не будет выявлен победитель, то шахматисты будут играть армагеддон - мини-поединок, в котором шахматист, играющий белыми фигурами, будет иметь пять минут при четырех у противника, но обязан побеждать.

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