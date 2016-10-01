Матч чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:1
Матч девятого тура Российской футбольной премьер-лиги между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» завершился вничью 1:1.
«Локомотив» прервал трехматчевую серию поражений. Сейчас клуб занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, в его активе 8 очков.
«Арсенал» - на 14-м месте, у него на одно очко меньше, сообщает «Интерфакс».
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