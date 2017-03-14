Мать выгнала российскую призерку Олимпиады из дома
Российская гимнастка Анастасия Гришина обвинила мать в краже 20 миллионов рублей
«Мама и моего ребенка может легко сделать бомжом. Я столько лет тренировалась, я угробила здоровье, и на честно заработанные деньги не могу даже расслабиться в декрете», — заявила 21-летняя Гришина, завершившая карьеру из-за травмы колена.
Она пояснила, что ее мать сменила в квартире все замки, а также забрала жилье и деньги.
«Даже машину, которую мне как чемпионке вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось», — цитирует РЕН ТВ слова гимнастки.
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