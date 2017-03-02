Мать трехлетнего ребенка избила врача за отказ выдать справку

Мать трехлетнего ребенка избила исполняющую обязанности заведующей поликлиники за отказ дать ее сыну справку без вакцинации, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, 28-летняя женщина вместе с сыном пришла на прием к педиатру в поликлинику в Ясногорском районе и попросила выдать медицинскую справку, позволяющую мальчику посещать детский сад. Однако врач отказала из-за отсутствия у ребенка необходимых прививок. Получив отказ, мать пришла в ярость, после чего в кабинет к педиатру была приглашена исполняющая обязанности заведующей поликлиники, в ходе разговора с которой подозреваемая из хулиганских побуждений ударила врача кулаком в голову и шею, причинив телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника при исполнении им своих обязанностей. Документ предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок, сообщает «РИА Новости».