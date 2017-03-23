Мать Марии Максаковой обрадовало известие об убийстве Дениса Вороненкова в Киеве
Известие об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева порадовала мать его гражданской супруги оперной дивы Марии Максаковой.
- Ну и слава тебе господи, а что с ним еще делать? Слава господи, что в конце концов человека, который так подличал, убили, — заявила Людмила Максакова «Лайфу».
Ранее сообщалось, что Вороненков перебрался на Украину, спасаясь, как он заявил, от политического преследования в России, где против него было возбуждено уголовное дело.
В результате нападения на бывшего депутата Госдумы около гостиницы «Премьер Палас» Вороненков погиб, а его охранник и нападавший получили ранения.
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