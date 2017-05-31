Мать мальчика с Арбата просит возбудить дело против его мачехи

Родная мать 10-летнего мальчика, задержанного на Арбате полицией, обвинила его мачеху в вовлечении «несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», а также призвала привлечь ее к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В настоящее время по поступившему заявлению проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. 26 мая на Новом Арбате правоохранительные органы задержали мальчика, который читал на улице стихи и просил деньги у прохожих.

Полицейские приняли решение доставить ребенка в ОМВД и вызвать для разбирательства родителей, однако во время задержания появилась женщина, представившаяся «знакомой» мальчика. Она набросилась на представителей правопорядка и стала отбивать ребенка, устроив истерику. Позже выяснилось, что женщина является сожительницей отца ребенка.

По данному факту руководство управления внутренних дел по центральному административному округу назначило проверку. Кроме того, действия полиции проверит столичный главк Следственного комитета России, сообщает «ТВ Центр».

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