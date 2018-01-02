В массовых гуляниях в Москве участвуют более 4 млн человек
Количество участников массовых праздничных гуляний в Москве превысило четыре миллиона человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новогодние мероприятия проходят на 83 площадка Москвы и продлятся до 14 января.
В ночь с 31 декабря на 1 января по всей России прошло свыше 14 массовых мероприятий. В них участвовали порядка 8,6 миллиона человек, рассказала «Интерфаксу» официальны представитель МВД России Ирина Волк. Общественный порядок при этом обеспечивали 75 тысяч сотрудников ведомтсва, более 11 тысяч росгвардейцев, сотрудники частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки.
Следующая новость Скандинавы глупеют на протяжении последних 20 лет
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии