В массовом ДТП на Боровском шоссе столкнулись 11 машин

Массовое ДТП с участием 11-ти машин произошло на дорожной развязке на Боровском шоссе за МКАД. В числе столкнувшихся машин есть один грузовик.

Пострадавших в результате этой аварии нет, сообщает ТАСС.

Из-за ДТП движение по Боровскому шоссе крайне затруднено. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ, они оформляют разбитые машины и принимают меры для восстановления движения.

Движение автотранспорта в Москве серьезно затруднено сегодня вечером из-за непогоды. До утра в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.