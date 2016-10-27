В массовом ДТП на Боровском шоссе столкнулись 11 машин

Массовое ДТП с участием 11-ти машин произошло на дорожной развязке на Боровском шоссе за МКАД. В числе столкнувшихся машин есть один грузовик.

Пострадавших в результате этой аварии нет, сообщает ТАСС.

Из-за ДТП движение по Боровскому шоссе крайне затруднено. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ, они оформляют разбитые машины и принимают меры для восстановления движения.

Движение автотранспорта в Москве серьезно затруднено сегодня вечером из-за непогоды. До утра в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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