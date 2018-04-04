Массовое отравление таллием в Таганроге стало фактом

Полиция Таганрога задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиационного завода в феврале 2018 года.

Около 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева оказались в больнице из-за отравления тяжелым металлом таллием – работники жаловались на боль в мышцах и суставах.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий позднее уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города, однако главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, подтвердил, что все пострадавшие подверглись кратковременному воздействию таллия.

Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, передает Interfax.