Массовая драка произошла в центре Москвы

Массовая драка произошла в ночь на 26 января в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел возле дома 8А по Страстному бульвару.

В результате массовой драки, пять человек были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщает «РИА Новости».

Полиция проводит проверку, причина конфликта выясняется.