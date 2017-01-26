Массовая драка произошла в центре Москвы
Массовая драка произошла в ночь на 26 января в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел возле дома 8А по Страстному бульвару.
В результате массовой драки, пять человек были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщает «РИА Новости».
Полиция проводит проверку, причина конфликта выясняется.
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