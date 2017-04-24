Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка

Клиенты Сбербанка по всей России пожаловались на масштабный сбой в работе кредитной организации.

Как уточняется в материале, в банкоматах люди не могут снять наличные. Кроме того, возникают проблемы с проведением безналичных операций через терминалы и «Сбербанк Онлайн».

В основном клиенты жаловались, что не обслуживаются карты платежной системы Visa.

В пресс-службе банка сообщили, что работа сервисов Сбербанка возобновлена в полном объеме, технических проблем не наблюдается, сообщает Ura.ru.