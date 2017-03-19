«Массандра» начнет производство шампанского в 2017 году

На крупнейшем винодельческом предприятии Крыма «Массандра» начнут выпускать шампанское.

Об этом сообщается на официальной странице винзавода в сети Facebook: «Российская «Массандра» в этом году впервые выпустит шампанское». Подробности в компании пока не раскрывают.

Предприятие было основано 120 лет назад князем Львом Голицыном. Оно является крупнейшим в России по выращиванию винограда и выпуску марочных вин. В коллекции предприятия около миллиона бутылок, она занесена в Книгу рекордов Гиннеса. После присоединения Крыма завод перешел в ведение Управления делами президента России.

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