Масляков опроверг участие команды КВН из Нагорного Карабаха в фестивале в Сочи

Александр Масляков-младший опроверг появившиеся сообщения о том, что в фестивале КВН в Сочи, с которого традиционно начинается каждый сезон в Клубе веселых и находчивых, принимали участие команды из Нагорно-Карабахской республики.

- Команды из НКР никогда не принимали участия в международном фестивале. За все дни редакторских просмотров не было ни одного кавээнщика, который бы представлял Нагорно-Карабахскую республику или яро бы проявлял позицию по этому вопросу, — цитирует Маслякова-младшего РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что приглашение команд из Нагорного Карабаха на фестиваль КВН в Сочи противоречит партнерству с Россией.

- КВН всегда был вне политики и против разжигания межнациональных конфликтов. Независимо от политических ситуаций КВН — это в первую очередь молодежное движение, которое популярно не только на территории России, но и в других странах, — заявил Масляков-младший, отметив, что в КВН играют команды, а не сборные государств.

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Места: Россия, СНГ
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