Машину Тупака со следами пуль продадут за полтора миллиона долларов
Машина марки BMW, в котором был застрелен рэпер Тупак Шакур, выставили на продажу.
Сообщается, что стоимость автомобиля, на кузове которого остались следы пуль, составит 1,5 миллиона долларов.
Известно, что после смерти певца машина сменила несколько владельцев.
Рэпер, сидевший рядом с водителем, был застрелен в 1996 году в пригороде Лос-Анджелеса. Водитель автомобиля - хип-хоп певец Шуг Найт - выжил. Убийцы Тупака Шакура до сих пор не найдены.
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