Машину Тупака со следами пуль продадут за полтора миллиона долларов

Машина марки BMW, в котором был застрелен рэпер Тупак Шакур, выставили на продажу.

Сообщается, что стоимость автомобиля, на кузове которого остались следы пуль, составит 1,5 миллиона долларов.

Известно, что после смерти певца машина сменила несколько владельцев.

Рэпер, сидевший рядом с водителем, был застрелен в 1996 году в пригороде Лос-Анджелеса. Водитель автомобиля - хип-хоп певец Шуг Найт - выжил. Убийцы Тупака Шакура до сих пор не найдены.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Глава Нацкомитета демократов станет «кошмаром» для Трампа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО