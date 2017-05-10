Машину реанимации расстреляли в Екатеринбурге

Неизвестный обстрелял реанимационную машину скорой помощи в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, злоумышленник стрелял по машине медиков из пневматического оружия. При осмотре автомобиля были обнаружены следы трех пуль.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в одном из дворов Екатеринбурга на улице Машиностроителей. Предполагается, что неизвестный стрелял из здания общежития. В автомобиле скорой помощи помимо реанимационной бригады никого не было.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, сообщает Ura.ru.

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