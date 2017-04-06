Машинист петербургского метро отказался от денежного вознаграждения

Машинист поезда петербургского метрополитена, в вагоне которого 3 апреля произошел взрыв, Александр Каверин отказался от предназначавшегося ему денежного вознаграждения.

По его словам, он узнал, что некая инициативная группа собрала для него деньги в качестве благодарности за действия в экстремальной ситуации. Машинист предложил отдать эти средства тем, кто в них больше нуждается.

«Мне ничего не надо. Я благодарен, конечно, этой группе, но считаю, что эти деньги необходимо передать тем, кому они действительно нужны», - сказал Каверин в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Он добавил, что знает о женщине, которая пострадала в результате теракта, лишившись ноги. Машинист пояснил, что ей оказана помощь и в настоящее время есть необходимые ей лекарства, но в дальнейшем пострадавшей понадобится протез. Машинист предложил передать упомянутые деньги ей. О какой сумме идет речь, он не уточнил.