Машинам скорой помощи могут разрешить таранить мешающие их проезду автомобили

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила журналистам, что в Минздраве РФ рассматривается вопрос об ужесточении ответственности водителей, препятствующих движению машин скорой помощи.

- Этот вопрос обсуждается в Минздраве, мы обсуждаем его с общественностью и с пациентским сообществом, - цитирует Яковлеву ТАСС.

По словам заместителя главы Минздрава, также обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

- Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками, - подчеркнула Яковлева.

Тема беспрепятственного проезда машин скорой помощи была поднята после инцидента 10 января, когда водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.