Машина полетит на Марс раньше человека

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал журналистам, почему именно робот должен первым полететь на Марс.

Форум "Правда и справедливость" проводится ежегодно и организовывается Общероссийским Народным Фронтом. На этот раз в рамках пленарного заседания Путину задали вопросс, кто же первым улетит на красную планету. В ответ на это глава РФ объяснил, что однозначно машина.

Ведь планов по освоению Марса у человечества на сегодняшний день очень много, но мало кто учитывает тот факт, что в нынешних условиях космический корабль не способен довести живую клетку до Марса. Она попросту не виживет в столь жестоких условиях так как, она не защищена космическим кораблем, - сообщает «ТАСС».

Но вполне возможно, что скоро этот вопрос решится, ведь все меняется, но пока столь важная проблема существует, сказал Путин. Поэтому пока что все исследования будут проводить с помощью техники.