Маруани отпустили из полиции с извинениями

Полицейские извинились перед лидером группы Space Дидье Маруани и юристом Игорем Труновым, рассказала адвокат французского певца Людмила Айвар.

По ее словам, правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению российского певца Филиппа Киркорова, обвинившего Маруани в вымогательстве миллиона евро.

Айвар подчеркнула, что Трунову пока не вернули телефон и документы.

Ранее СМИ сообщили о задержании Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова в Москве по обвинению вымогательстве одного миллиона евро. Позже выяснилось, что виновниками скандала стали пранкеры, позвонившие от имени Киркорова Маруани с предложением о компенсации в связи с обвинениями в плагиате, сообщает «Интерфакс».

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