Маруани отпустили из полиции с извинениями
Полицейские извинились перед лидером группы Space Дидье Маруани и юристом Игорем Труновым, рассказала адвокат французского певца Людмила Айвар.
По ее словам, правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению российского певца Филиппа Киркорова, обвинившего Маруани в вымогательстве миллиона евро.
Айвар подчеркнула, что Трунову пока не вернули телефон и документы.
Ранее СМИ сообщили о задержании Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова в Москве по обвинению вымогательстве одного миллиона евро. Позже выяснилось, что виновниками скандала стали пранкеры, позвонившие от имени Киркорова Маруани с предложением о компенсации в связи с обвинениями в плагиате, сообщает «Интерфакс».
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии