Мартовская инфляция в России составила 0,2%

По данным Росстата, в феврале 2017 года производство в стране снизилось на 2,7% в годовом выражении из-за календарного фактора после роста на 2,3% в январе, отмечает Финмаркет.

В марте экономисты ожидали возобновление роста производства в годовом сравнении на уровне 1,6%. Их ожидания оправдались – 2,3%.

Однако, оборот розничной торговли в годовом выражении, по оценкам экономистов, в марте снизился еще на 1,2% после падения на 2,6% в феврале и на 2,3% в январе.

В марте инфляция, согласно оценке экономистов, составила 0,2% против 0,5% в марте 2016 года. Это означает, что инфляция в марте 2017 года снизилась примерно до 4,3% в годовом выражении.

Прогнозы по курсу доллара и евро незначительно выросли и составляют на конец 2017 года 62,2 руб. (61,1 руб. по опросу месяц назад) и 65,8 руб. (64,4 руб.) соответственно.