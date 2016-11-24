Мартин Шульц решил покинуть Европарламент

Глава Европарламента Мартин Шульц решил оставить свой пост ради участия в выборах в парламент Германии.

В эфире телеканала N24 Шульц пояснил, что собирается баллотироваться от Социал-демократической партии Германии, представляя землю Северный Рейн-Вестфалия.

В своем микроблоге в Twitter Шульц написал, что проинформирует Европарламент о своем решении в ближайшее время.

Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство, пройдут в Германии в сентябре. Шульц считается наиболее вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел вместо Франк-Вальтера Штайнмайера, который выдвинут кандидатом в президенты Германии.