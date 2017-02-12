Мартен Фуркад победил в гонке на 12,5 километров

Биатлонист из Франции Мартен Фуркад победил в гонке преследования на дистанции 12,5 км. Соревнования проходили в рамках Чемпионата мира в Австрийском городе Хохфильцен.

Французский спорсмен показал время 30 минут 16,9 секунды. На четырех огневых рубежах он пропахнулся однажды. Для Фуркада это одиннадцатое золото на Чемпионатах мира.

Российский соперник Фуркада Антон Шипулин занял четвертое место, отстав от призера на 33,6 секунды и также допустив один промах. Однако Шипулин показал лучший результат среди российских спортсменов. Двое других участников - Евгений Гараничев и Антон Бабиков - заняли 20 и 39 места соответственно.

Второе и третье места взяли спортсмены из Норвегии.

Следующие соревнования у мужчин пройдут 16 февраля, - сообщает «Интерфакс».