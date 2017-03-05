В марте Украину ждет транш в один миллион долларов

Во второй половине марта Украине будет оказана финансовая помощь от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз МВФ. Эксперты фонда представят совету директоров отчет, по результатам рассмотрения которого и будет принято окончательное решение.

Агентство рассказывает, что третий обзор завершится предоставлением Киеву еще около 1 миллиарда долларов в марте.

В рамках четырехлетней программы финансовой помощи МВФ предусматривается выделение Киеву 17,5 миллиардов долларов. Украина уже получила три транша на общую сумму 7,7 миллиардов. В 2017 году она рассчитывает получить от МВФ финансовую помощь в размере 5,4 миллиардов долларов.