В марте Украину ждет транш в один миллион долларов
Во второй половине марта Украине будет оказана финансовая помощь от Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз МВФ. Эксперты фонда представят совету директоров отчет, по результатам рассмотрения которого и будет принято окончательное решение.
Агентство рассказывает, что третий обзор завершится предоставлением Киеву еще около 1 миллиарда долларов в марте.
В рамках четырехлетней программы финансовой помощи МВФ предусматривается выделение Киеву 17,5 миллиардов долларов. Украина уже получила три транша на общую сумму 7,7 миллиардов. В 2017 году она рассчитывает получить от МВФ финансовую помощь в размере 5,4 миллиардов долларов.
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