В марте на пачках сигарет в странах Евразийского союза появятся новые страшилки

В распространенном пресс-службой Евразийской экономической комиссии сообщении говорится о том, что с 17 марта 2017 года на пачках сигарет в странах ЕврАзЭС появятся новые устрашающие картинки.

«При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки», - цитирует пресс-релиз ТАСС.

Предполагается, что пачки сигарет «украсят» изображения последствий таких болезней, как пародонтоз, гангрена и рак.

Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном, например, о ягодах или фруктах.

Запрещено будет указывать на пачках количество никотина и смол, чтобы потребители не думали, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

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