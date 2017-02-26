1 марта москвичи проведут «Ночь на катке»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об акции «Ночь на катке», которая пройдет 1 марта в столице. Все желающие смогут бесплатно покататься на городских оборудованных площадках.
Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Twitter градоначальника.
Собянин назвал тему праздника - «Калейдоскоп». Каждой площадке планируется присвоить свой цвет и обеспечить дресс-код.
1 марта в Москве ожидается теплая весенняя погода с температурой воздуха +2 - +7 градусов, сообщает издание.
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