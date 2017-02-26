1 марта москвичи проведут «Ночь на катке»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об акции «Ночь на катке», которая пройдет 1 марта в столице. Все желающие смогут бесплатно покататься на городских оборудованных площадках.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Twitter градоначальника.

Собянин назвал тему праздника - «Калейдоскоп». Каждой площадке планируется присвоить свой цвет и обеспечить дресс-код.

1 марта в Москве ожидается теплая весенняя погода с температурой воздуха +2 - +7 градусов, сообщает издание.