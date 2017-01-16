С 1 марта изменятся правила продажи лекарств
С 1 марта вступают в силу новые правила продаж лекарств в России.
В частности, по требованию покупателя фармацевты должны будут проинформировать его о наличии аналогов лекарственных препаратов и цен на них. Кроме того, покупатели смогут ознакомиться с сопроводительной документацией к лекарствам и медицинским изделиям.
Аптекам предписывается размещать на видном месте информацию о нерецептурных препаратах, ценах на них, количестве дозировок в упаковке. Это позволит покупателям делать осознанный выбор лекарств, отмечает портал «Санкт-Петербург.ру».
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