С 1 марта изменятся правила продажи лекарств

С 1 марта вступают в силу новые правила продаж лекарств в России.

В частности, по требованию покупателя фармацевты должны будут проинформировать его о наличии аналогов лекарственных препаратов и цен на них. Кроме того, покупатели смогут ознакомиться с сопроводительной документацией к лекарствам и медицинским изделиям.

Аптекам предписывается размещать на видном месте информацию о нерецептурных препаратах, ценах на них, количестве дозировок в упаковке. Это позволит покупателям делать осознанный выбор лекарств, отмечает портал «Санкт-Петербург.ру».