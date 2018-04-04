Март в Петербурге оказался рекордно снежным

Рекордное количество снега выпало в марте в Санкт-Петербурге.

Город накрыли 30-сантиметровые сугробы, что 17 сантиметров выше, чем годом ранее.

Вместе с тем, снег не помешал коммунальщикам в конце марта приступить к приведению в порядок улиц к майским праздникам. Дороги начали отмывать от песка и зимней грязи.

Особое внимание уделено Невскому, Лиговскому, Ленинскому и Московскому проспектам и другим наиболее загруженным магистралям, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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