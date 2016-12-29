Марсоход Curiosity сделал сенсационные снимки фиолетовых булыжников

На склонах горы Шарп в кратере Гейл марсоход Curiosity обнаружил и сфотографировал необычные булыжники фиолетового цвета, благодаря чему ученым, скорее всего, удастся установить причину исчезновения воды на Марсе.

«Большие вариации в цвете намекают на то, что склоны горы Шарп крайне разнообразны по своей геологии. Ветра и песок, принесенные ветром, обычно очищают породы в этой части склонов от почвы и других наносов, которые обычно скрывают эти цветастые булыжники и скалы от нашего взора», — цитирует сообщение НАСА РИА «Новости» со ссылкой на издание Space.com.

Марсоход Curiosity уже четвертый год работает на поверхности Марса, получая уникальные данные о его прошлом и современном облике. Сейчас Curiosity находится на склонах горы Шарп, примерно в 800 метрах от места прошлой стоянки в местечке, получившей имя «гряда Мюррей».

Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как она превратилась из аналога Земли в то сухое и холодное место, которым Марс является сегодня.

Как надеются ученые, изучение озерных отложений, последних следов воды Марса, поможет понять, как и куда она исчезла.