Марш работниц секс-индустрии против штрафов состоялся в центре Киеве

Представительницы древнейшей профессии вышли в пятницу на организованную акцию в украинской столице. Женщины и девушки требовали упразднить штрафы за занятие проституцией и легализовать это ремесло.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ, участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Карайте только за политическую проституцию!» и «Долой штрафы за проституцию, даешь легализацию!»

Многие участники были в масках, солнечных очках и строительных касках, некоторые держали в руках красные зонты (символ защиты от жестокости по отношению к проституткам). К ним также присоединились сотрудники различных правозащитных организаций, включая Amnesty International.

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Сначала протестующие собрались у стен Верховной Рады, а затем построились в колонны и проследовали к зданию правительства, а после к администрации президента. Активисты передали представителю кабмина законопроект об отмене статьи административного кодекса о штрафах за занятие проституцией.

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