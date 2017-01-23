«Марш женщин» против Трампа финансировался Джорджем Соросом

Масштабная акция протеста под названием «Марш женщин», которая состоялась на следующий день после инаугурации Дональда Трампа и собрала в США около двух миллионов участников, финансировалась миллиардером Джорджем Соросом.

Американские СМИ выяснили, что как минимум 50 групп, организовавших протестные выступления, получили средства у структур Сороса, - сообщает RT.

Ранее миллиардер, являвшийся одним из главных спонсоров предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил, что Трамп долго не продержится на своем посту.

Джордж Сорос, основатель одноименного фонда, в прежние годы активно поддерживал группы, которые стояли во главе революционных движений в Сербии, Грузии и на Украине.