На Марсе обнаружен необычный металлический метеорит

Марсианский ровер Curiosity показал поразительный объект на поверхности изучаемой им Красной планеты — металлический метеорит, который работники Национального аэрокосмического агентства США наименовали «яйцевидным камнем».

Метеорит был найден на откосе горы Шарп, на вершину которой и направлялся "Кьюриосити" Ученые думают, что "яйцевидный камень" состоит из никеля и железа, сообщает РИА Новости.

В качестве источника необычного объекта специалисты анализируют пояс астероидов, который находится вблизи Марса.