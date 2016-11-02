На Марсе обнаружен необычный металлический метеорит
Марсианский ровер Curiosity показал поразительный объект на поверхности изучаемой им Красной планеты — металлический метеорит, который работники Национального аэрокосмического агентства США наименовали «яйцевидным камнем».
Метеорит был найден на откосе горы Шарп, на вершину которой и направлялся "Кьюриосити" Ученые думают, что "яйцевидный камень" состоит из никеля и железа, сообщает РИА Новости.
В качестве источника необычного объекта специалисты анализируют пояс астероидов, который находится вблизи Марса.
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