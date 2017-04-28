На Марсе будут изготавливать кирпичи
Американские ученые создали технологию производства кирпичей на Марсе. Исследователи надеются, что их открытие позволит строить на Красной планете надежные кирпичные дома.
Как полагают эксперты, сначала нужно будет собрать марсианскую землю в гибкий контейнер, а затем уплотнить за счет высокого давления.
Ключевую роль в этом процессе будет играть оксид железа, придающий почве на Красной планете свойственный цвет, - сообщает «Индикатор».
Главные плюсы такой технологии — это применение минимального количества ресурсов и прочность кирпичей, которая выше, чем у железобетона. Правда, есть и минусы. При таком методе получится создавать только небольшие блоки, однако ученые надеются, что найдут возможность увеличить их размер
Следующая новость Россияне выступают за ограничение притока трудовых мигрантов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии