Марокканка пыталась провезти в своем чемодане мигранта

Гражданка Марокко пыталась провезти в Испанию 19-летнего беженца из Габона, спрятав его в своем чемодане.

Как уточняется в материале, 22-летняя девушка попала в поле зрения полиции в испанском анклаве Сеута, граничащем с Марокко.

Отмечается, что Сеута часто используется мигрантами из Африки для попыток прорваться в Европу. Об этом сообщает «РИА Новости».

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