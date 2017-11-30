Мародер крал гаджеты у жертв катастрофы под Хабаровском
Сотрудники полиции Хабаровского края задержали молодого человека, укравшего гаджеты у погибших пассажиров самолета «L-410» под Хабаровском 15 ноября.
Мародеру удалось добыть два планшета и один смартфон, сумма которых составила 63 тысячи рублей.
Мужчина оказался на месте катастрофы не случайно, а целенаправленно. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщает Lenta.ru.
15 ноября пассажирский самолет «L-410» потерпел крушение во время повторного захода на посадку в поселке Нелькан. Он упал в лес и врезался в дерево.
В результате авиакатастрофы выжила только трехлетняя девочка. Семь человек погибло.
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