Мародер крал гаджеты у жертв катастрофы под Хабаровском

Сотрудники полиции Хабаровского края задержали молодого человека, укравшего гаджеты у погибших пассажиров самолета «L-410» под Хабаровском 15 ноября.

Мародеру удалось добыть два планшета и один смартфон, сумма которых составила 63 тысячи рублей.

Мужчина оказался на месте катастрофы не случайно, а целенаправленно. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщает Lenta.ru.

15 ноября пассажирский самолет «L-410» потерпел крушение во время повторного захода на посадку в поселке Нелькан. Он упал в лес и врезался в дерево.

В результате авиакатастрофы выжила только трехлетняя девочка. Семь человек погибло.