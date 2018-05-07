Маркировка продуктов не решит проблему ожирения
Нанесение на продукты питания специальных маркеров в зависимости от количества сахара, соли и жиров в составе не изменит кардинально ситуацию с заболеваемостью сахарным диабетом.
Такого мнения придерживается Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева. При этом в интервью НСН она отметила, что инициатива все же имеет положительны момент. При покупке того или иного продукта потребитель будет заранее предупрежден о его калорийности, количестве соли, сахара и жиров, поэтому сможет сделать более осознанный выбор.
Идея маркировки продуктов красным, желтым и зеленым цветами принадлежит Минздраву. Предполагается, что она будет реализована летом. В Роспотребнадзоре считают, что такая мера станет одним из решений проблемы ожирения и заболеваемости сахарным диабетом.
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