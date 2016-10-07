Маркин в стихах прокомментировал свою отставку из Следственного комитета РФ

Владимир Маркин, указом президента РФ Владимира Путина освобожденный от должности официального представителя Следственного комитета РФ, в стихотворной форме прокомментировал свою отставку.

«Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те, и другие — это привал», - цитирует стихотворение Маркина «Ридус».

Ранее, 21 сентября Маркин уже сообщил о своем уходе с прежней работы. Но информации СМИ, он займет должность первого заместителя генерального директора в государственной корпорации «Русгидро».