Маркин в стихах прокомментировал свою отставку из Следственного комитета РФ
Владимир Маркин, указом президента РФ Владимира Путина освобожденный от должности официального представителя Следственного комитета РФ, в стихотворной форме прокомментировал свою отставку.
«Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те, и другие — это привал», - цитирует стихотворение Маркина «Ридус».
Ранее, 21 сентября Маркин уже сообщил о своем уходе с прежней работы. Но информации СМИ, он займет должность первого заместителя генерального директора в государственной корпорации «Русгидро».
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