Маркин перейдет на работу в «Русгидро»
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин может перейти на работу в «Русгидро» на позицию заместителя гендиректора по связям с общественностью и органами госвласти.
Сегодня СМИ сообщили, что Маркин уходит в отставку. Сам он эту информацию пока не комментирует. Данные о его переходе в «Русгидро» сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Между тем, 23 ноября текущего года Маркину исполнится 60 лет. В СКР этот возраст является предельным для работы на позиции официального представителя.
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