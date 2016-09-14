Маркин перейдет на работу в «Русгидро»

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин может перейти на работу в «Русгидро» на позицию заместителя гендиректора по связям с общественностью и органами госвласти.

Сегодня СМИ сообщили, что Маркин уходит в отставку. Сам он эту информацию пока не комментирует. Данные о его переходе в «Русгидро» сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, 23 ноября текущего года Маркину исполнится 60 лет. В СКР этот возраст является предельным для работы на позиции официального представителя.