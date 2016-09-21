Маркин опроверг уход Бастрыкина из СКР
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что информация об уходе главы ведомства Александра Бастрыкина «высосана из пальца».
- Могу напомнить мои слова, сказанные ранее: у издания, которое обнародовало этот слух, не может быть подобного рода источников в принципе. Потенциально о таких решениях могут знать 2-3 человека, - цитирует Маркина «Интерфакс».
Он также добавил, что СМИ, которые публикуют такие слухи, падают в глазах общественности.
- СМИ, которые постоянно выдают высосанную из пальца информацию в кавычках, рано или поздно дискредитируют себя в глазах своих читателей, - отметил он.
Ранее Маркин сообщил, что сам подал рапорт об отставке.
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