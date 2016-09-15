Маркин опроверг отставку главы СКР Бастрыкина
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что глава ведомства Александр Бастрыкин не покинет свой пост в ближайшее время.
- Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных, - сказал Маркин «Интерфаксу».
Издание РБК сообщалось, что Бастрыкин покинет свой пост. В качестве источников информации указывались работники СКР, ФСБ и Администрации президента.
Кроме того, Life.ru со ссылкой на свои источники , что Маркин также покинет свой пост.
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