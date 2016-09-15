Маркин опроверг отставку главы СКР Бастрыкина

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что глава ведомства Александр Бастрыкин не покинет свой пост в ближайшее время.

- Не смешите народ. Какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что среди подследственных, - сказал Маркин «Интерфаксу».

Издание РБК сообщалось, что Бастрыкин покинет свой пост. В качестве источников информации указывались работники СКР, ФСБ и Администрации президента.

Кроме того, Life.ru со ссылкой на свои источники , что Маркин также покинет свой пост.