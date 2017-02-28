Маркин назвал проблемами российского футбола мат и пиротехнику

Глава Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин заявил, что самыми важными проблемами, мешающими нормальному восприятию футбольных матчей, являются нецензурная брань болельщиков и использование ими пиротехники.

В частности, он отметил, что в ближайшее время Комитет обсудит предложение по ужесточению штрафов до 20-30 тысяч рублей для фанатов за матерные кричалки. Инициатива исходила от представителя клуба «Анжи».

В то же время Маркин признал, что менталитет отечественных поклонников футбола претерпел изменения в лучшую сторону. По его словам, это стало результатом совместных усилий РФС и государства, сообщает «Интерфакс».