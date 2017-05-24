Марки отечественного кваса проверили на качество

«Роскачество» выявило три марки напитка, не соответствующие стандартам производства кваса.

Важно отметить, что стоимость отобранной для исследования продукции составила от 27 до 75 рублей за бутылку, то есть рассматривались общедоступные сорта кваса в российском ритейле.

На несоответствие кваса по микробиологическим показателям выявлено три марки напитка: «Аппетитно Круглый Год», «Букет Чувашии» и «Суздальские напитки», в которых обнаружено превышение обязательных норм на содержание дрожжей и плесени, сообщает ТАСС.

Также важным выводом экспертов стал факт того, что под наименованием «квас» может продаваться не только продукт брожения квасного сусла, но и газированный напиток со вкусом кваса. На это потребителем следует обратить особое внимание, чтобы не обмануться при покупке продукта.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Выборы президента России перенесены на 18 марта

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО