Марки отечественного кваса проверили на качество

«Роскачество» выявило три марки напитка, не соответствующие стандартам производства кваса.

Важно отметить, что стоимость отобранной для исследования продукции составила от 27 до 75 рублей за бутылку, то есть рассматривались общедоступные сорта кваса в российском ритейле.

На несоответствие кваса по микробиологическим показателям выявлено три марки напитка: «Аппетитно Круглый Год», «Букет Чувашии» и «Суздальские напитки», в которых обнаружено превышение обязательных норм на содержание дрожжей и плесени, сообщает ТАСС.

Также важным выводом экспертов стал факт того, что под наименованием «квас» может продаваться не только продукт брожения квасного сусла, но и газированный напиток со вкусом кваса. На это потребителем следует обратить особое внимание, чтобы не обмануться при покупке продукта.