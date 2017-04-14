Маркелов не признал себя виновным во взяточничестве

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, отказался признать свою вину.

«Не имею отношения к получению данных денежных средств», - цитирует «Интерфакс» его заявление в Басманном суде.

Маркелов заявил, что будет доказывать свою невиновность. При это он добавил, что его все равно могут осудить за что-нибудь другое «если есть задача посадить».

Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость принимать лекарства под наблюдением лечащего врача.