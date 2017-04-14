Маркелов не признал себя виновным во взяточничестве
Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, отказался признать свою вину.
«Не имею отношения к получению данных денежных средств», - цитирует «Интерфакс» его заявление в Басманном суде.
Маркелов заявил, что будет доказывать свою невиновность. При это он добавил, что его все равно могут осудить за что-нибудь другое «если есть задача посадить».
Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сославшись на проблемы со здоровьем и необходимость принимать лекарства под наблюдением лечащего врача.
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